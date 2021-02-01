Trendyol ve Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndan eğitim bursu - Son Dakika

Trendyol ve Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndan eğitim bursu

01.02.2021 11:57
Trendyol ve Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndan eğitim bursu, System.String[]

Trendyol Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Demet Mutlu, "Ülkemizin geleceği olan gençleri desteklemeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz.

Trendyol Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Demet Mutlu, "Ülkemizin geleceği olan gençleri desteklemeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Türkiye'nin her yerindeki gençlere fırsat eşitliği yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliği ile üniversite öğrencilerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Eğitim Bursu" kapsamında şirket, hazırlık dahil üniversite eğitimi boyunca başarılı öğrencilerin yanında olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Demet Mutlu, Trendyol olarak Türkiye'ye en yüksek pozitif etkiyi yaratan şirket olma hedefinde olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Gençlere fırsat tanındığında değişime ayak uyduran değil, değişimi yaratan ülke olabiliriz. Ülkemizin geleceği olan gençleri desteklemeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Trendyol & TOG Burs programı ile üniversitenin ilk sınıfından itibaren başarılı gençlerimizin yanlarında olacağız. Maddi desteğin yanı sıra staj ve mentorluk olanakları sağlayacağız. Türkiye'nin her yerindeki gençlere fırsat eşitliği yaratmak için çalışmaya devam edeceğiz."

TOG Genel Müdürü Murat Çitilgülü de yüzlerce farklı burs fonuna Trendyol ile bir yenisini ekleyerek daha fazla gencin hayatına dokunacak olmaktan heyecan duyduklarını aktardı.

TOG olarak 18 yıldır gençlerin sosyal sorunlara çözüm üreten projelerini desteklediklerini belirten Çitilgülü, "Sosyal sorumluluk eğitimleri veriyor, burs imkanlarıyla eğitimlerine katkı sağlıyoruz. Bursiyerlerimizin TOG bünyesindeki gönüllü faaliyetlere katılımını sağlayarak onların eğitimlerini desteklerken, yetkinliklerini de geliştirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başvurular 11 Şubat'a kadar devam edecek

Açıklamada verilen bilgiye göre, değerlendirmeler sonucunda programa katılacak üniversite öğrencilerine hazırlıktan başlayarak son sınıfa kadar 5 yıl boyunca karşılıksız burs verilecek.

Ayrıca programa dahil olan öğrencilere Trendyol'da staj imkanı ve mentorluk olanağı da sağlanacak.

Trendyol & TOG Eğitim Bursu, Boğaziçi Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi'nin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Ekonomi, İşletme ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerini tercih eden öğrenciler için geçerli olacak.

Burs programına başvuracak hazırlık, 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin Lisans Yerleştirme Sınavı'nda ilk 200'e girmesi, 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin ise ilk 1000'e girmiş olması şartı aranıyor. Aynı zamanda not ortalamasının 4 üzerinden 3'ün üstünde olması da burs kriterleri arasında yer alıyor.

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğinde hayata geçirilen burs için başvurular 28 Ocak-11 Şubat 2021 tarihleri arasında kabul ediliyor.

Online olarak gerçekleştirilecek başvuru sürecinin ardından adaylar mülakata davet edilecek. 40 kişilik burs komitesi tarafından değerlendirilen adaylar arasında en yüksek puanı alan öğrenciler burs imkanından faydalanacak.

Toplum Gönüllüleri Vakfı, Trendyol, Türkiye, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trendyol ve Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndan eğitim bursu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'nin teröre karşı kararlı mücadelesi sürüyor! DEAŞ'ın sözde Türkiye suikastçısı tutuklandığı anlar Kansere yakalandığı için kariyerini kaybeden vücut geliştirmeci, şimdi de bacağını kaybetmek üzere Ayhan Bilgen, tutuklu bulunduğu cezaevinden yeni parti için sinyal verdi Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Hatayspor maçında kadroda olacak Spor spikeri Hande Sarıoğlu, dans performansıyla dansözlere taş çıkarttı Fahiş fiyat artışları devam ediyor: Ayçiçek yağından sonra şekere de zam geldi 50 kuruşluk kraker için işten kovulan çalışan, 35 bin lira tazminat kazandı Ünlü oyuncu Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük Samar Dadgar ile aşk yaşıyor
Damadı şaşkına uğratan istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine sarıldı Damadı şaşkına uğratan istek! Gelin, düğününe çağırdığı eski sevgilisine sarıldı         
13:00
Ne kendi canını düşündü ne de çevredekilerin! Şehir magandasının tehlikeli yolculuğu kamerada Ne kendi canını düşündü ne de çevredekilerin! Şehir magandasının tehlikeli yolculuğu kamerada         
12:28
Fenerbahçe, Ozan Tufan için gelen 7 milyon euroluk teklifi kabul etmedi Fenerbahçe, Ozan Tufan için gelen 7 milyon euroluk teklifi kabul etmedi         
12:12
Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi Son Dakika! İzmir'in Karaburun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi         
11:46
İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura böyle düştü! O anlar saniye saniye kamerada İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura böyle düştü! O anlar saniye saniye kamerada         
11:31
Melih Gökçek'ten, tutuklanan şüphelileri savunan Nevşin Mengü'ye tepki: Öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın Melih Gökçek'ten, tutuklanan şüphelileri savunan Nevşin Mengü'ye tepki: Öyle bir illüstrasyon yaparım ki ömür boyu unutamazsın         
11:17
Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı Hayvanat bahçesinde çalışan 20 yıllık sahte otopark görevlisi, servetiyle yurt dışına kaçtı         
11:13
16 yaşındaki bir genç, polis kılığına girerek Navalny protestolarında görev yapan polislerin arasına sızdı 16 yaşındaki bir genç, polis kılığına girerek Navalny protestolarında görev yapan polislerin arasına sızdı         
11:08
Tecavüze uğradığı için intihar eden Emre'nin davasında sevindiren gelişme: Gizli ses kaydı delil olarak kabul edildi Tecavüze uğradığı için intihar eden Emre'nin davasında sevindiren gelişme: Gizli ses kaydı delil olarak kabul edildi         
10:42
Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı Tarla kenarında ölü bulunan 4 gencin asker eğlencesine gittiği ortaya çıktı         
10:06
Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı Beşiktaş'ta ev arkadaşı dehşeti! Göğsünden bıçaklanan adam yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa attı         
09:47
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da iktidar partisinden halka darbeye karşı çıkma çağrısı         
09:33
Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu Oryantal Didem dans ederken gözlerini kaçıran Ali Sunal, sessizliğini bozdu         
09:28
Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı Koronadan ölen hahamın cenazesine uyarılara rağmen binlerce kişi katıldı         
08:02
Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum         
07:50
Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti Tarla yolunda infaz edilen 4 gençle ilgili ortaya çıkan korkunç detay tüyler ürpertti         
22:30
Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2021 13:09:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trendyol ve Toplum Gönüllüleri Vakfı'ndan eğitim bursu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei