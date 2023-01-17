Trendyolgo İşçileri Maslak'ta Eylem Yaptı: "Direne Direne Kazanacağız. Sefalet Zammını Reddediyoruz" - Son Dakika
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Trendyolgo İşçileri Maslak'ta Eylem Yaptı: "Direne Direne Kazanacağız. Sefalet Zammını Reddediyoruz"

17.01.2023 17:58

TrendyolGo’da kuryelik yapan işçiler; bugün Ankara, İstanbul ve İzmir’de çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle eylem yaptı. Trendyol İşçi Komitesi, taleplerini “Direne direne kazanacağız. Sefalet zammını reddediyoruz. Paket başına ücretler artırılsın. Alevli saatlerin çalışma zorunluluğuna hayır. Mola hakkı. Yakıt giderleri karşılansın” diye sıraladı.

TrendyolGo'da kuryelik yapan işçiler; bugün Ankara, İstanbul ve İzmir'de çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi talebiyle eylem yaptı. Trendyol İşçi Komitesi, taleplerini "Sefalet zammını reddediyoruz. Paket başına ücretler artırılsın. Alevli saatlerin çalışma zorunluluğuna hayır. Mola hakkı. Yakıt giderleri karşılansın" diye sıraladı.

TrendyolGo'da kuryelik yapan işçiler; bugün Ankara, İstanbul ve İzmir'de yakıt giderlerinin karşılanması, paket başı ücret artışı, mola hakkı gibi talepleri için eylem yaptı. "Sefalet ücretini reddediyoruz" diyen kuryelerin, İstanbul Alibeyköy ofisinden başlattıkları eylem Maslak'ta bulunan genel merkez önüne kadar sürdü.

Umut-Sen'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Plazalarınızın önüne geldik hakkımızı almaya ya alacağız ya yakacağız! TrendyolGo işçileri Maslak'taki Trendyol Genel Merkezi önünde sefalet zammına, sömürüye karşı hep beraber direniyor. Direne direne kazanacağız!" denildi.

Trendyol İşçi Komitesi ise, sosyal medya hesabından "Direne direne kazanacağız! Taleplerimiz; Sefalet zammını reddediyoruz! Paket başına ücretler artırılsın! Alevli saatlerin çalışma zorunluluğuna hayır! Mola hakkı! Yakıt giderleri karşılansın" açıklamasını yaptı.

"BEN EVİME 30 PAKET İLE DÖNDÜĞÜMDE MİNİMAL OLARAK CEBİMDE 1300 TL OLMASINI İSTİYORUM"

Trendyol İşçi Komitesi'nin paylaştığı videoda bir işçi tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Arkadaşlar hepimizin davası ortak. Şartların iyileştirilmesi, cebimize gerçekten düzgün miktarda insani şartlarda çalışarak para girmesini istiyoruz. Birinci gün hiçbirimiz organize olmadan buraya geldik, nasıl geldik peki? Artık illallah etmiştik. Sürekli bize her şeyin daha iyi olacağını söyleyip aslında bir şey yapmıyorlardı. ve dün ne yaptık biz? Bir zam açıklandı, birbirimize organize olmadan bir şekilde Maslak'a kadar geldik. Daha sonrasında ne oldu? Artık bir değişim yapabileceğimize inandığımız için sayımız arttı. Biz biraz önce neden yukarı çıkıp konuşmadık? Çünkü dün alelacele ne istediğimizi ortaya çıkarmaya çalıştık, 25-26 madde çıkardık. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz sanıyorsunuz ama biz dün bölge temsilcileri ile yazmış olduğumuz maddeleri münakaşa ettik. Hangilerini sunabiliriz, hangilerini sunamayız. Basit olarak söyleyeyim, en temelde buraya gelme sebebimiz paraydı. Bizler dışarı çıkıyorsak, 10 saat dışarı da kalıyorsak ister sen bana bonus ver istersen verme umurumda değil. Ama ben evime 30 paket ile döndüğümde minimal olarak cebimde 1300 TL olmasını istiyorum."

Kaynak: ANKA
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Trendyol, Ankara, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trendyolgo İşçileri Maslak'ta Eylem Yaptı: 'Direne Direne Kazanacağız. Sefalet Zammını Reddediyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trendyolgo İşçileri Maslak'ta Eylem Yaptı: "Direne Direne Kazanacağız. Sefalet Zammını Reddediyoruz" - Son Dakika
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