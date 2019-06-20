Trenin altında feci şekilde can verdi
1 saat önce
Çankırı'da yabancı uyruklu bir şahıs trenin altında feci şekilde can verdi.
Çankırı
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:03 Kaynak: İHA
'da yabancı uyruklu bir şahıs trenin altında feci şekilde can verdi.
Kaza, Çankırı'da Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir şahıs karşıya geçmek isterken Çankırı - Kızılırmak
yönünde hareket eden trenin altında yaklaşık 50 metre sürüklenerek feci şekilde can verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri ve polis sevk edildi. Olayda makinistler M.K. ve V.Ç gözaltına alındı. Ceset, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Ölen kişinin kimlik tespitine çalışılıyor. Soruşturma devam ediyor. - ÇANKIRI
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