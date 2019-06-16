Trenin altında kalan şahıs öldü
12 dakika önce
Niğde'de trenin çarptığı bir kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.
Niğde
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:21 Kaynak: İHA
'de trenin çarptığı bir kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Merkez Selçuk
Mahallesi Kanal Boyu Sokak'ta meydana geldi. Yük treninin seyir halinde iken kimliği belirlenemeyen bir kişi trenin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı inceleme sonrası kimliği belirlenemeyen şahıs otopsi için Niğde Ömer Halisdemir
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