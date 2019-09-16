Son Dakika Haberleri: Trenin altında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi
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Trenin altında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi

37 dakika önce

Batman'da hemzemin geçitten karşıya geçmek isteyen yaşlı adam, trenin altında kalarak feci şekilde can verdi.

Trenin altında kalan yaşlı adam feci şekilde can verdi, System.String[]

Batman'da hemzemin geçitten karşıya geçmek isteyen yaşlı adam, trenin altında kalarak feci şekilde can verdi.


Edinilen bilgilere göre, kaza Huzur Mahallesi Doğuş Caddesi'nde yaşandı. 70 yaşındaki Hüseyin Kündeş, hemzemin geçitten geçmek isterken trenin altında kaldı. Metrelerce sürüklenen Kündeş, feci şekilde can verdi.


Mahalle sakinlerinden İsmail Pınar, "Gecen yıl aynı noktada bir çocuğu yine tren altına aldı ve yine aynı yerde yine yaşlı bir adamı tren ezdi geçti. Tren hız limiti 100'ün üzerindedir. Tren raylarına istinat duvarı yapılmış ama müteahhit yarıda bırakmış. 70 yaşındaki yaşlı adam yolun karşısına geçmek isterken trenin altında kalıyor. Bu yerde hemzemin geçit bulunmamaktadır. Tren çok süratli geliyor, süratli gelen trenin önünde kimse duramaz. Tren raylarının karşısında okul bulunmakta, günde 300 öğrenci velisi çocukları ile birlikte tren raylarının üstünden okula gidiyorlar. Bu büyük bir sorundur. Bu sorunun çözülmesi lazımdır. Batman bütün yetkililerine sesleniyorum ya bu sorunu çözün ya da biz tren raylarının üstünde oturma eylemi yapıp, bu tren burada hizmet yapmayacaktır" dedi.


Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - BATMAN

Huzur Mahallesi, Batman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:32 Kaynak: İHA
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