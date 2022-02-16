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Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

16.02.2022 17:17

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde motosikletli bir sürücü hemzemin geçitte trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde motosikletli bir sürücü hemzemin geçitte trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Auraiya bölgesindeki Achalda tren istasyonu yakınlarında motosikletli bir sürücü, hemzemin geçitte hızla gelen yolcu trenine çarpmaktan son anda kurtuldu. Yolun karşısına geçmek isteyen seyir halindeki sürücü sol taraftan gelen treni fark ederek motosikletini durdurup koşarak raylardan kaçmaya çalıştı. Trenin motosiklete çarpmasıyla darbe alan şahıs yere düşerek yuvarlandı. Daha sonra ayağa kalkan sürücü demiryolundan koşarak uzaklaştı.

Sürücünün ışıkları beklemeden karşıya geçmeye çalıştığı için meydana geldiği tahmin edilen kazada, motosiklette büyük hasar meydana geldiği öğrenildi.

Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

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India, Tren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika


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