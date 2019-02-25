Son Dakika Haberleri: Trenin Altında Parçalara Ayrılan Traktörün Sürücüsü Yara Almadan Kurtuldu

Trenin Altında Parçalara Ayrılan Traktörün Sürücüsü Yara Almadan Kurtuldu

1 saat önce

İzmir'de Ödemiş-İzmir seferini yapan yolcu treni demiryolu üzerinden geçmeye çalışan traktörü biçti.

Trenin Altında Parçalara Ayrılan Traktörün Sürücüsü Yara Almadan Kurtuldu, System.String[]
İzmir'de Ödemiş-İzmir seferini yapan yolcu treni demiryolu üzerinden geçmeye çalışan traktörü biçti. Ehliyetsiz traktör sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre, Ödemiş'ten aldığı yolcularla İzmir'e hareket eden yolcu treni 18.00 sıralarında Ödemiş'in Balcı İrimi mevkii yakınlarında demiryolu üzerinden karşıya geçmeye çalışan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.C.'nin yönetimindeki traktöre çarptı. Demir yolundan geçmeye çalışırken askıda kaldığı iddia edilen traktör metrelerce sürüklenip parçalara ayrıldı. Traktör sürücüsü M.C. ise kazayı yara almadan ucuz atlattı. Trenin altında hurda yığınına dönen traktör iş makinelerinin yardımıyla bölgeden alındı. Ödemiş-İzmir treni 1 saatlik gecikmeyle yoluna devam etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:37 Kaynak: İHA

Balcı, Ödemiş, İzmir, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meteoroloji, İstanbul'daki Kar Yağışı Sonrası Yeniden Uyardı: Sağanak Geliyor Tarihler Belli Oldu! Erdoğan ve Bahçeli 3 Kentte Ortak Miting Yapacak

Lise Öğrencisi, Kız Meselesi Yüzünden 4 Öğrenci Tarafından Kemerle Öldüresiye Dayak Yedi Sosyal Medyada Tanıştığı Kıza, Cinsel İstismarda Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 01:03:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trenin Altında Parçalara Ayrılan Traktörün Sürücüsü Yara Almadan Kurtuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]