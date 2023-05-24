Kadıköy'de trenin camını temizleyen işçi, 28 bin vatlık elektrik akımına kapıldı! O anlar kameraya anbean yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Kadıköy'de trenin camını temizleyen işçi, 28 bin vatlık elektrik akımına kapıldı! O anlar kameraya anbean yansıdı

25.05.2023 01:23

Kadıköy Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren İstasyonunda trenin ön camını temizleyen işçinin elindeki demir sopa üstten geçen yüksek gerilimli kabloya temas etti. 28 bin vatlık elektrik akımına kapılarak yaralanan işçi hastanede tedavi altına alındı.

Kadıköy Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren istasyonunda İbrahim Küçük isimli işçi, trenin ön camını temizlerken elindeki sopa yüksek gerilim hattının geçtiği kabloya çarptı. Küçük, 28 bin vatlık elektrik akımına kapıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından elektrik akımına kapılan işçi hastaneye kaldırıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan işçinin elektrik akımına kapıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Son Dakika: Finalin adı belli oldu! Sivasspor'u eleyen Fenerbahçe adını finale yazdırdı Son Dakika: Finalin adı belli oldu! Sivasspor'u eleyen Fenerbahçe adını finale yazdırdı

Söğütlüçeşme, Kadıköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadıköy'de trenin camını temizleyen işçi, 28 bin vatlık elektrik akımına kapıldı! O anlar kameraya anbean yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
00:37 Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, büyük final öncesi İtalya Kupası'nda şampiyon oldu
00:22 SES Partisi, Özdağ'ın kararının ardından Kılıçdaroğlu'na desteği kesti: Kabul edilemez
00:19 Manchester City'ye gözdağı! Inter, Devler Ligi finali öncesi İtalya Kupası'nda şampiyon oldu
00:06 Madrid ekibinin radarındaydı! Talihsiz şekilde sakatlanan Enes, hüngür hüngür ağladı
00:02 Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen "Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" sözüne açıklık getirdi
23:55 SES Partisi, Özdağ'ın kararının ardından Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapattı: Destek vermemiz mümkün değil
23:54 Kılıçdaroğlu'na, "İBB'den atıldım" diyen kişinin İBB çalışanı olmadığı ortaya çıktı
23:51 Finalden sonra Jorge Jesus'tan sert çıkış: Çok fazla maç sahada oynanmadan kazanmış sayıldı
23:44 R.Madrid ciddi şekilde ilgileniyordu! Talihsiz şekilde sakatlanan Enes, hüngür hüngür ağladı
23:42 Merve Dizdar'dan, Cannes'da giydiği kıyafete dönük eleştirilere cevap: Beni böyle seveceksiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2023 04:06:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kadıköy'de trenin camını temizleyen işçi, 28 bin vatlık elektrik akımına kapıldı! O anlar kameraya anbean yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement