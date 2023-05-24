Kadıköy Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren istasyonunda İbrahim Küçük isimli işçi, trenin ön camını temizlerken elindeki sopa yüksek gerilim hattının geçtiği kabloya çarptı. Küçük, 28 bin vatlık elektrik akımına kapıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından elektrik akımına kapılan işçi hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan işçinin elektrik akımına kapıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Kadıköy'de trenin camını temizleyen işçi, 28 bin vatlık elektrik akımına kapıldı! O anlar kameraya anbean yansıdı - Son Dakika