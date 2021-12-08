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TRENİN ÇARPMASIYLA ÖLEN SERPİL, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

TRENİN ÇARPMASIYLA ÖLEN SERPİL, TOPRAĞA VERİLDİ

08.12.2021 13:10

BURDUR'da dün sabah çocuklarını okula bıraktıktan sonra evine dönerken geçmek istediği raylarda yük treninin çarpmasıyla hayatını kaybeden Serpil Erçömek (33), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

BURDUR'da dün sabah çocuklarını okula bıraktıktan sonra evine dönerken geçmek istediği raylarda yük treninin çarpmasıyla hayatını kaybeden Serpil Erçömek (33), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Burdur'da dün çocuğunu okula bıraktıktan sonra evine dönerken yük treninin çarpması sonucu yaklaşık 100 metre sürüklenerek hayatını kaybeden Serpil Erçömek'in cenazesi, Burdur Devlet Hastanesi morgundan alınıp, Menderes Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü. Burada dua edilmesinin ardından Erçömek'in cenazesi, Sultandere Mezarlığı'na getirildi. Cenaze namazına Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Salim Oğuz, AK Parti İl Başkanı Volkan Mengi ile Erçömek ailesinin yakınları katıldı. Kaza sonrası geçici olarak devlet korumasına alınan Erçömek'in 6 ve 14 yaşındaki 2 oğlu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü uzmanları eşliğinde cenazede yer aldı.

Serpil Erçömek'in Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babası Süleyman Erçömek, hastaneden izinli olarak mezarlığa getirildi. Süleyman Erçömek, araç içerisinde taziyeleri kabul etti. Namazın ardından Erçömek'in cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi. Serpil Erçömek'in annesinin de geçen yıl kasım ayında Covid -19 hastalığından yaşamını yitirdiği öğrenildi.

TRENİN ÇARPMASIYLA ÖLEN SERPİL, TOPRAĞA VERİLDİ
TRENİN ÇARPMASIYLA ÖLEN SERPİL, TOPRAĞA VERİLDİ
TRENİN ÇARPMASIYLA ÖLEN SERPİL, TOPRAĞA VERİLDİ
TRENİN ÇARPMASIYLA ÖLEN SERPİL, TOPRAĞA VERİLDİ

Burdur Devlet Hastanesi, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRENİN ÇARPMASIYLA ÖLEN SERPİL, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TRENİN ÇARPMASIYLA ÖLEN SERPİL, TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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