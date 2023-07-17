Trenin çarptığı adam metrelerce savruldu - Son Dakika
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Trenin çarptığı adam metrelerce savruldu

17.07.2023 23:56

Meksika'nın Tlaxcala eyaletinde bisikletiyle hemzemin geçitten geçmeye çalışan bir adam, trenin çarpması sonucu metrelerce savruldu ve ağır şekilde yaralandı. Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Adamın sağlık durumu stabil.

Meksika'da hemzemin geçitten bisikletiyle geçen adama tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan adam, ağır şekilde yaralandı.

METRELERCE SAVRULDU

Meksika'nın Tlaxcala eyaletinde yer alan Papalotla şehrinde bisikletiyle hemzemin geçitten geçen adama tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan adam, ağır şekilde yaralandı.

Trenin çarptığı adam metrelerce savruldu

KAZA ANLARI KAMERADA

Tlaxcala Eyaleti Kamu Güvenlik Sistemi Yürütme Komisyonu (CESESP), sosyal medya hesabından kaza anına ait güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayarak, adamın sağlık durumunun stabil olduğunu bildirdi. Görgü tanıkları, adamın trenin geldiğini fark ettiği halde hemzemin geçitten geçmeye çalıştığını ifade etti.

Kaynak: İHA
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