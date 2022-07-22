Trenin çarptığı araçtan sağ kurtuldular - Son Dakika
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Trenin çarptığı araçtan sağ kurtuldular

22.07.2022 22:23
Trenin çarptığı araçtan sağ kurtuldular

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile tren çarptı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hemzemin geçitten geçmeye çalışan otomobile tren çarptı. Otomobil adeta hurdaya dönerken araçtaki karı koca kazadan yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre kaza, saat 21.30 sıralarında, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Muradiye Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte İzmir- Uşak seferini yapan yolcu treni, kontrolsüz şekilde hemzemin geçide girdiği iddia edilen 45 ZC 3500 plakalı otomobile çarptı. Trenin çarpma şiddetiyle otomobilin ön kısmı parçalanarak tren raylarına sıkıştı. Hurdaya dönen otomobilde, sürücü İsmail Kırlı (51) ve yolcu konumundaki eşi Gülten Kırlı (49) kazayı yara almadan atlattı. Tren raylarına sıkışan otomobil, jandarma ve çevredeki vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaklaşık yarım saat kaza nedeniyle rötar yapan tren, otomobilin raylardan çıkarılmasının ardından seferine devam etti. Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. - MANİSA

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Manisa'da yolcu treni otomobile çarptı Manisa'da yolcu treni otomobile çarptı Yeniden seçilen Başkan Irgatoğlu mazbatasını aldı Yeniden seçilen Başkan Irgatoğlu mazbatasını aldı
Kaynak: İHA

Yunusemre, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trenin çarptığı araçtan sağ kurtuldular - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trenin çarptığı araçtan sağ kurtuldular - Son Dakika
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