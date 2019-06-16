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Trenin çarptığı çocuk öldü

2 saat önce

Adana'nın Seyhan ilçesinde raylarda arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada trenin çarptığı çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

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Adana'nın Seyhan ilçesinde raylarda arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada trenin çarptığı çocuk, hastanede hayatını kaybetti.
Şakirpaşa Mahallesi'nde arkadaşlarıyla raylarda oyun oynayan Süleyman Gül'e (15) tren çarptı.
Yaralanan Süleyman Gül, olay yerine çağrılan ambulansla önce özel bir hastaneye kaldırıldı.
Buradan da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Gül, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 01:00 Kaynak: AA
Seyhan, Adana, Güncel
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