Trenin çarptığı dağ keçisi yaralandı - Son Dakika

Trenin çarptığı dağ keçisi yaralandı

Sivas'ın Divriği ilçesinde trenin çarpması sonucu yaralanan dağ keçisi tedavi altına alındı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde trenin çarpması sonucu yaralanan dağ keçisi tedavi altına alındı.


Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda trenin önüne dağ keçisi çıktı. Durmak için fren yapan makinist duramayarak dağ keçisine çarptı. Yaralanan dağ keçisini orada bırakmak istemeyen hayvansever makinist dağ keçisini alarak tedavi ettirmek üzere Divriği tren istasyonuna götürdü. Makinist, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Dağ keçisinin bulunduğu yere gelen yetkililer yaralı keçiyi alarak tedavi ettirmek üzere il merkeze götürdü. - SİVAS

Makinist, Divriği, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:37 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trenin çarptığı dağ keçisi yaralandı - Son Dakika
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