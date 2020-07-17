Trenin çarptığı dağ keçisi yaralandı - Son Dakika

Trenin çarptığı dağ keçisi yaralandı

Trenin çarptığı dağ keçisi yaralandı Sivas'ın Divriği ilçesinde trenin çarpması sonucu yaralanan dağ keçisi tedavi altına alındı Sivas'ın Divriği ilçesinde trenin çarpması sonucu yaralanan dağ keçisi tedavi altına alındı.

Trenin çarptığı dağ keçisi yaralandı

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Sivas'ın Divriği ilçesinde trenin çarpması sonucu yaralanan dağ keçisi tedavi altına alındı

SİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesinde trenin çarpması sonucu yaralanan dağ keçisi tedavi altına alındı.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda trenin önüne dağ keçisi çıktı. Durmak için fren yapan makinist duramayarak dağ keçisine çarptı. Yaralanan dağ keçisini orada bırakmak istemeyen hayvan sever makinist dağ keçisini alarak tedavi ettirmek üzere Divriği tren istasyonuna götürdü. Makinist burada Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Dağ keçisinin bulunduğu yere gelen yetkililer yaralı keçiyi alarak tedavi ettirmek üzere il merkeze götürdü.

Makinist, Divriği, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:23 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Trenin çarptığı dağ keçisi yaralandı - Son Dakika
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