Trenin çarptığı genç futbolcu öldü

Serap Aktaş Koşuyolu 'nda yaya olarak hemzemin geçitten karşıya geçen ve bu sırada telefonla konuşan Sedat Damar'a (25), Mersin- İskenderun seferini yapan 62684 sefer sayılı yolcu treni çarptı.

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Aykut Kocaman'dan istifa sinyali: Ya futbolcu ya da antrenör bu bedeli bir şekilde ödemeli