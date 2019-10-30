Son Dakika Haberleri: Trenin çarptığı genç futbolcu öldü
Son Dakika Güncel Trenin çarptığı genç futbolcu öldü

Trenin çarptığı genç futbolcu öldü

1 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, hemzemin geçitten geçmek isteyen genç futbolcu, tren çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, hemzemin geçitten geçmek isteyen genç futbolcu, tren çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Serap Aktaş Koşuyolu'nda yaya olarak hemzemin geçitten karşıya geçen ve bu sırada telefonla konuşan Sedat Damar'a (25), Mersin- İskenderun seferini yapan 62684 sefer sayılı yolcu treni çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen Damar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Damar'ın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sedat Damar'ın, Adana 1. Amatör Küme takımı Ceyhan Doğanspor futbolcusu olduğu öğrenildi.

Trenin çarptığı genç futbolcu öldü

İskenderun, Ceyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 11:00 Kaynak: AA
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