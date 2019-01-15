Trenin Çarptığı İş Makinesinin Operatörü Öldü
1 saat önce
KÜTAHYA'da yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitte iş makinesine çarptı, operatör İbrahim Atalay (40), hayatını kaybetti.
KÜTAHYA'da yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitte iş makinesine çarptı, operatör İbrahim Atalay
(40), hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Demirciören köyü yakınlarında meydana geldi. E.Y. ve A.A. yönetimindeki 72610 sefer sayılı Kütahya- Balıkesir
seferini yapan yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitten geçmek isteyen İbrahim Atalay yönetimindeki iş makinesine çarptı. Kazada iş makinesi operatörü Atalay, olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif yaralanan makinist E.Y. ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Dumlupınar Üniversitesi
(DPÜ) DPÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Trende bulunan 38 yolcu ise servis araçlarıyla Kütahya Garı'na getirildi.
Kepçe operatörü İbrahim Atalay'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Tahya
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:50 Kaynak: DHA
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