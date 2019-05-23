Trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti
9 saat önce
Trenin çarptığı kadın hayatını kaybettiNİĞDE - Niğde'de raylardan geçmeye çalışan kadın, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:04 Kaynak: İHA
Trenin çarptığı kadın hayatını kaybetti
NİĞDE - Niğde
'de raylardan geçmeye çalışan kadın, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Selçuk
Mahallesi Kanal Boyu sokakta raylardan geçmeye çalışan Meryem
D.'ye yük treni çarptı. Yaralanan Meryem D., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Dal, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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