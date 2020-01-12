Trenin çarptığı kadın öldü - Son Dakika
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Trenin çarptığı kadın öldü

6 saat önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde hemzemin geçitten yolun karşısına geçerken trenin çarptığı Elife Kirik (47), yaşamını yitirdi.

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde hemzemin geçitten yolun karşısına geçerken trenin çarptığı Elife Kirik (47), yaşamını yitirdi.

Kaza, Tarsus ilçesine bağlı Öğretmenler Mahallesi ile Anıt Mahallesi arasındaki hemzemin geçitte meydana geldi. İddiaya göre, Mithatpaşa Hemzemin Geçidi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Elife Kirik'e tren çarptı. Çarpmanın etkisiyle karayoluna savrulan kadını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Kirik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Bir süre tren seferleri durdurulurken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 09:04 Kaynak: DHA
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