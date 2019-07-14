Trenin çarptığı kişi öldü
4 saat önce
Kırıkkale'de yük treninin çarptığı kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Kırıkkale Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:16 Kaynak: İHA
'de yük treninin çarptığı kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, Yahşihan
ilçesindeki hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük
'ten Kayseri
istikametine giden yük treni karşıya geçmek isteyen Serdar Şahin
'e (44) çarptı. Kaza üzerine olay yerine 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra olay yeri inceleme ekibinin yaptığı tahkikat sonrası ceset hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE
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