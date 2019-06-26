Trenin çarptığı kişi yaralandı - TEKİRDAĞ
1 saat önce
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde trenin çarpması sonucu yaralanan kişiyi makinist trenle ambulansa taşıdı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:04 Kaynak: AA
'ın Çerkezköy
ilçesinde trenin çarpması sonucu yaralanan kişiyi makinist trenle ambulansa taşıdı. Kızılpınar
Mahallesi'nde raylarda yürüyen Serkan
Ç'ye yolcu treni çaptı. Makinist
, yaralanan Serkan Ç'yi trene taşıyarak BSH Kavşağı'na sevk edilen ambulansa götürdü.
Çerkezköy Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Serkan Ç'nin, dalgın olduğu için trenin geldiğini fark etmediğini ifade ettiği belirtildi.
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