Son Dakika Haberleri: Trenin çarptığı kişi yaralandı - TEKİRDAĞ
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Trenin çarptığı kişi yaralandı - TEKİRDAĞ

1 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde trenin çarpması sonucu yaralanan kişiyi makinist trenle ambulansa taşıdı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde trenin çarpması sonucu yaralanan kişiyi makinist trenle ambulansa taşıdı.
Kızılpınar Mahallesi'nde raylarda yürüyen Serkan Ç'ye yolcu treni çaptı. Makinist, yaralanan Serkan Ç'yi trene taşıyarak BSH Kavşağı'na sevk edilen ambulansa götürdü.
Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Serkan Ç'nin, dalgın olduğu için trenin geldiğini fark etmediğini ifade ettiği belirtildi.
Trenin çarptığı kişi yaralandı - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:04 Kaynak: AA
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