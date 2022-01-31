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Son dakika: Trenin çarptığı minibüsten son anda atladılar, o anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika: Trenin çarptığı minibüsten son anda atladılar, o anlar kamerada

31.01.2022 12:47

Son dakika haber... DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle hemzemin geçitten geçerken, raylarda kalan minibüse yolcu treni çarptı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle hemzemin geçitten geçerken, raylarda kalan minibüse yolcu treni çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerden minibüs sürücüsü ve yanındaki 1 kişinin son anda atlayarak canlarını kurtardıkları anlar yer aldı. .

Kaza, 26 Ocak'ta Pınarket Mahallesi yakınlarındaki hemzemin geçitte meydana geldi. Sefa Çalık'ın yönetimindeki 20 AFE 563 plakalı minibüs seyir halindeyken, yoğun kar yağışı nedeniyle  kaydı. Sürüklenen minibüs hemzemin geçitte tren raylarına takılarak, mahsur kaldı. Çalık, çekici çağırdıktan sonra yanındaki 1 arkadaşıyla minibüsün içinde beklemeye başladı. Bu sırada İzmir- Isparta seferini yapan yolcu treni minibüse çarptı. Çarpma anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerden, çarpma anından saniyeler önce treni fark eden sürücü Çalık ve yanındaki arkadaşının minibüsten atlayarak canlarını kurtardığı belirlendi. Trenin metrelerce sürüklediği minibüs hurdaya döndü. Yolcu treni kazadan 1 saat sonra seferine kaldığı yerden devam etti.


- Denizli
Son dakika: Trenin çarptığı minibüsten son anda atladılar, o anlar kamerada
Son dakika: Trenin çarptığı minibüsten son anda atladılar, o anlar kamerada
Son dakika: Trenin çarptığı minibüsten son anda atladılar, o anlar kamerada
Son dakika: Trenin çarptığı minibüsten son anda atladılar, o anlar kamerada
Son dakika: Trenin çarptığı minibüsten son anda atladılar, o anlar kamerada
Son dakika: Trenin çarptığı minibüsten son anda atladılar, o anlar kamerada
Son dakika: Trenin çarptığı minibüsten son anda atladılar, o anlar kamerada
Son dakika: Trenin çarptığı minibüsten son anda atladılar, o anlar kamerada
Son dakika: Trenin çarptığı minibüsten son anda atladılar, o anlar kamerada
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Pamukkale, Minibüs, Kaza, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Trenin çarptığı minibüsten son anda atladılar, o anlar kamerada - Son Dakika


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