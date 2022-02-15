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TRENİN ÇARPTIĞI OTOMOBİL 1 KİLOMETRE SÜRÜKLENDİ - Son Dakika

TRENİN ÇARPTIĞI OTOMOBİL 1 KİLOMETRE SÜRÜKLENDİ

15.02.2022 08:19

AFYONKARAHİSAR'da, yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobil, yaklaşık 1 kilometre sürüklendi.

AFYONKARAHİSAR'da, yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobil, yaklaşık 1 kilometre sürüklendi.

Afyonkarahisar Polis Moral Eğitim Merkezi ile AFJET Isı Merkezi arasında kalan hemzemin geçitten gece yarısı geçmeye çalışan 03 ABN 969 plakalı otomobilin sürücüsü, trenin geldiğini fark edince araçtan indi. Hemzemin geçitteki otomobile, Konya- İzmir seferini yapan yolcu treni çarptı. Otomobili önüne alarak sürükleyen tren, yaklaşık 1 kilometre sonra durdu. Bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, kazada yaralanan olmadı. Olay yerine gelen ekipler, kaçtığı ileri sürülen sürücüyü bulmak için harekete geçti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

TRENİN ÇARPTIĞI OTOMOBİL 1 KİLOMETRE SÜRÜKLENDİ
TRENİN ÇARPTIĞI OTOMOBİL 1 KİLOMETRE SÜRÜKLENDİ
TRENİN ÇARPTIĞI OTOMOBİL 1 KİLOMETRE SÜRÜKLENDİ
TRENİN ÇARPTIĞI OTOMOBİL 1 KİLOMETRE SÜRÜKLENDİ

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Karahisar, Otomobil, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TRENİN ÇARPTIĞI OTOMOBİL 1 KİLOMETRE SÜRÜKLENDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TRENİN ÇARPTIĞI OTOMOBİL 1 KİLOMETRE SÜRÜKLENDİ - Son Dakika
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