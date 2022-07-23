TRENİN ÇARPTIĞI OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ; KARI- KOCA KAZADAN YARA ALMADI - Son Dakika
Üye Girişi

TRENİN ÇARPTIĞI OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ; KARI- KOCA KAZADAN YARA ALMADI

23.07.2022 12:26

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, kontrolsüz hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobil hurdaya dönerken, sürücü İsmail Kırlı (51) ile eşi Gülten Kırlı (49) kazadan yara almadan kurtuldu.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, kontrolsüz hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobil hurdaya dönerken, sürücü İsmail Kırlı (51) ile eşi Gülten Kırlı (49) kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. İzmir- Uşak seferini yapmakta olan yolcu treni, kontrolsüz şekilde hemzemin geçide giren İsmail Kırlı'nın kullandığı 45 ZC 3500 plakalı otomobile çarptı. Trenin çarpmasıyla önü parçalanan otomobil, raylara sıkıştı. Otomobilin hurdaya dönerken, sürücü İsmail Kırlı ile araçtaki eşi Gülten Kırlı, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Otomobil ise sıkıştığı raylardan jandarma ve çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılırken, yaklaşık 30 dakika duran seferler tekrar başladı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

YORUMLAR
500
İzmir ve çevre illerdeki ormanlarda kontrol ve denetimler sürüyor İzmir ve çevre illerdeki ormanlarda kontrol ve denetimler sürüyor Kuzeyin yıldızı Bergama Kuzeyin yıldızı Bergama
Kaynak: DHA

İsmail Kırlı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TRENİN ÇARPTIĞI OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ; KARI- KOCA KAZADAN YARA ALMADI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:17 Bolu'da içme suyundan içen bir vatandaş, yaşamını yitirdi
12:16 Ünlü manken Evgeniya Lvovna'nın tanıttığı forma satışıyla rekor kırdı!
12:00 Avrupa Parlamentosu Fransız Üyesi Lebreton: BM ile müzakere eden ne yazık ki Macron değil Erdoğan'dı
11:54 860 volt elektrik sağlayabilen yılan balığı ve timsah karşı karşıya kaldı! Sonrası ise inanılmaz
11:47 Türk edebiyatının önemli isimlerinden Rasim Özdenören hayatını kaybetti
11:19 Sirkteki gösteride ayı, eğitmene saldırdı! Seyirciler korku dolu anlar yaşadı
10:56 Fenerbahçeli tribün lideri Rambo Okan'ın hayatını kaybettiği iddiasına yakın arkadaşından yalanlama
10:54 Barış Akarsu'yu canlandıran İsmail Ege Şaşmaz'ı görenlerin ağzı açık kaldı
10:46 Basın İlan Kurumu'ndan gazetelere denetim! Asgari baskı adedi şartına uymayan gazetelerin ilan yayınlama hakları durduruldu
10:38 Ankapark'ta 50.4 milyon dolar ödenen teleferik, 1 gün bile çalışmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 12:26:44. #1.11#
SON DAKİKA: TRENİN ÇARPTIĞI OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ; KARI- KOCA KAZADAN YARA ALMADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement