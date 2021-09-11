TRENİN ÇARPTIĞI OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HASTANELİK OLDU - Son Dakika

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobilin sürücüsü Osman Dilek (77) kazada yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında, Kazım Karabekir Mahallesi hemzemin geçidinde meydana geldi. Ankara- İzmir seferini yapan Ş.Ç. idaresindeki yolcu treni, hemzemin geçitte Osman Dilek idaresindeki 45 AV 717 plakalı otomobile çarptı. Trenin çarpması sonucu yaklaşık 300 metre sürüklenen araç sürücüsü Osman Dilek, ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süreliğine kapanan demiryolu, otomobilin olay yerinden çekilmesinin ardından ulaşıma açıldı. Otomobil sürücüsünün, bariyerler kapalıyken geçmeye çalıştığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazayı gören vatandaşlardan Murat Yıldız, "Tren geldiği sırada bariyerler kapalıydı. Bir anda otomobil tren yoluna fırladı. Büyük ihtimal freni tutmadı. Biz de otomobili görünce, yardım etmek için arkasından koştuk. O sırada kaza meydana geldi" diye konuştu.