Son Dakika Haberleri: Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

1 saat önce

Hatay'ın Erzin ilçesinde hemzemin geçidinde trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı, System.String[]

Hatay'ın Erzin ilçesinde hemzemin geçidinde trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Adana istikametinden İskenderun yönüne giden E-68022 numaralı yük treni, Erzin ilçesinden geçtiği sırada kontrolsüz geçiş yapmaya çalışan Serkan Y. idaresindeki 31 ABF 829 plakalı otomobil ile çarpıştı. Hemzemin geçitte meydana gelen kazada otomobil çarpmanın etkisiyle rayların üzerinde bir süre sürüklendi.


Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve yardım ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Adana, Hatay, Erzin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana'da polisleri taşıyan otobüse bombalı saldırı: 5 yaralı
Adana Valisi Demirtaş: Saldırıda 1 polis memuru ile 4 kişi hafif yaralandı Oyuncu Meryem Uzerli, Adana'ya gelmek için bindiği uçakta fenalaştı Adana Şehir Hastanesi'nde düzenlenen sıra gecesi sosyal medyada gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 18:29:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]