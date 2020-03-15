Trenin çarptığı traktör sürücüsü kadın kendini yere atarak kurtuldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Trenin çarptığı traktör sürücüsü kadın kendini yere atarak kurtuldu - Son Dakika

Trenin çarptığı traktör sürücüsü kadın kendini yere atarak kurtuldu

6 saat önce

Trenin çarptığı traktör sürücüsü kadın kendini yere atarak kurtuldu Hemzemin geçitte trenin çarptığı traktörde sürücü hafif şekilde yaralandı Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kontrolsüz hemzemin geçitte trenin çarptığı traktör sürücüsü kadın son anda kendini traktörün üstünde aşağı atarak...

Trenin çarptığı traktör sürücüsü kadın kendini yere atarak kurtuldu

Hemzemin geçitte trenin çarptığı traktörde sürücü hafif şekilde yaralandı

DENİZLİ - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde kontrolsüz hemzemin geçitte trenin çarptığı traktör sürücüsü kadın son anda kendini traktörün üstünde aşağı atarak canını kurtardı. Hafif şekilde yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, kazada tren içindeki yolcular arasında büyük panik yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Sarayköy ilçesi Duacalı Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, kontrolsüz hemzemin geçitten Denizli- İzmir seferini yapan trenin geldiğini fark etmeyerek geçmeye çalışan Saniye B., idaresindeki 20 SV 469 plakalı traktöre tren çarptı. Trenin çarptığı traktör bir süre raylarda sürüklendikten sonra durabildi. Kazada traktör sürücüsü kadın çarpışmaya ramak kala son anda kendisini aracın üstünden yere atarak hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası yolcuların ihbarı ile bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerin gelen ekipler kazada hafif şekilde yaralanan Saniye B.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası trende bulunan yolcular arasında büyük panik yaşanırken, tren seferlerinde de kısa süreli aksama meydana geldi.

Kazanın ardından jandarma tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Trenin çarptığı traktör sürücüsü kadın kendini yere atarak kurtuldu

Sarayköy, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 12:11 Kaynak: İHA
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