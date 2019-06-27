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Trenin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti

1 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Kuşcenneti Mahallesi'nde meydana gelen kazada trenin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Trenin çarptığı vatandaş hayatını kaybetti, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Kuşcenneti Mahallesi'nde meydana gelen kazada trenin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Bandırma- İzmir seferini yapan 32004 sefer sayılı 17 Eylül Ekspresi, Bandırma Tren Garı'ndan hareketinden yarım saat sonra Kuşcenneti İstasyonuna varmak üzereyken rayların üzerinde yürüyen bir kişiyi fark etti. Makinistin sesli uyarı yapmasına rağmen uyarıyı duymayan 86 yaşındaki Mustafa Yılmaz, trenin çarpması hayatını kaybetti. Kaza sonrası treni durduran makinist durumu 112 Acil Servis Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 86 yaşındaki talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle 1,5 saat aksayan tren seferlerinin normale döndüğü öğrenildi. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:24 Kaynak: İHA
İzmir, Balıkesir, Bandırma, 3. Sayfa
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