Trenin çarptığı yaşlı adam öldü - Son Dakika
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Trenin çarptığı yaşlı adam öldü

6 saat önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde trenin çarptığı 67 yaşındaki Mustafa Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti.

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AYDIN'ın Nazilli ilçesinde trenin çarptığı 67 yaşındaki Mustafa Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında İsabeyli mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nazilli'den 13.50'de hareket eden Yusuf Ü.'nün makinistliğini yaptığı TCDD'ye ait MT 15447-DT sefer sayılı Denizli- İzmir yolcu treni, raylarda yürüyen Mustafa Öztürk'e çarptı. Kaza sonra makinist durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Öztürk'ün cansız bedeni olay yerinden kaldırılmasıyla tren seferleri tekrar normale döndü.

Görgü tanıkları, Öztürk'ün trenin önüne atladığını ileri sürerken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:17 Kaynak: DHA
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