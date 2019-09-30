Son Dakika Haberleri: Trenin çarptığı zihinsel engelli hayatını kaybetti
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Trenin çarptığı zihinsel engelli hayatını kaybetti

9 dakika önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde yolcu treninin çarptığı zihinsel engelli vatandaş hayatını kaybetti.

Trenin çarptığı zihinsel engelli hayatını kaybetti, System.String[]

Manisa'nın Salihli ilçesinde yolcu treninin çarptığı zihinsel engelli vatandaş hayatını kaybetti.


Olay, Yeşilkavak Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren yolundan geçmeye çalışan Murat Çelik'e (48) Makinist Seyfi G. idaresindeki 32601 sefer sayılı İzmir- Uşak yolcu treni çarptı. Ağır yaralanan ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan zihinsel engelli Çelik, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.


Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. - MANİSA

Salihli, Manisa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 06:23 Kaynak: İHA
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