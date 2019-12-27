Trenin geçişini beklememek için bariyerleri kıran sürücü tutuklandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trenin geçişini beklememek için bariyerleri kıran sürücü tutuklandı (2) - Son Dakika

Trenin geçişini beklememek için bariyerleri kıran sürücü tutuklandı (2)

7 saat önce

'DEVLETİN VERECEĞİ KARARA SAYGI DUYARIM'Adliyeden çıkarılırken DHA kameralarına konuşan E.K., "Çocuk hastalandı diye kırdım. Böyle olduğunu bilseydim kırmazdım. Çocuğum hasta diye fotoğraflarını Savcı Bey'e de gösterdim. Durumu iyi de medyaya yansıdığı için tutuklandım.

Trenin geçişini beklememek için bariyerleri kıran sürücü tutuklandı (2), System.String[]

'DEVLETİN VERECEĞİ KARARA SAYGI DUYARIM'

Adliyeden çıkarılırken DHA kameralarına konuşan E.K., "Çocuk hastalandı diye kırdım. Böyle olduğunu bilseydim kırmazdım. Çocuğum hasta diye fotoğraflarını Savcı Bey'e de gösterdim. Durumu iyi de medyaya yansıdığı için tutuklandım. Olsun, devletin vereceği karara saygı duyarım" dedi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:54 Kaynak: DHA
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