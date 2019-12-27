Trenin geçişini beklememek için bariyerleri kıran sürücü tutuklandı (2) - Son Dakika

'DEVLETİN VERECEĞİ KARARA SAYGI DUYARIM'

Adliyeden çıkarılırken DHA kameralarına konuşan E.K., "Çocuk hastalandı diye kırdım. Böyle olduğunu bilseydim kırmazdım. Çocuğum hasta diye fotoğraflarını Savcı Bey'e de gösterdim. Durumu iyi de medyaya yansıdığı için tutuklandım. Olsun, devletin vereceği karara saygı duyarım" dedi.