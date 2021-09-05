Trenin minibüse çarptığı kazada Suzan öldü, eşi yaşam savaşı veriyor - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte servis minibüsüne çarptığı kazada, tekstil fabrikasında birlikte çalışan Suzan Aksoy(37) hayatını kaybederken, eşi Halil Aksoy(44) ağır yaralandı. 3 çocukları bulunan çiftin bu yılın başında İstanbul'dan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bir ev satın alarak yerleştikleri ve birlikte aynı fabrikada işe başladıkları ortaya çıktı.

Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde yük treni hemzemin geçitte, kapalı bariyerlerin arasından geçmeye çalışan Bilal Küllü'nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı. Kazada, Suzan Aksoy, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Hülya Dinçkol, Yaşar Yüce ve Nusret Açıkgöz yaşamlarını yitirdi, minibüs sürücüsü Küllü'nün de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.