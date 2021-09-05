Üye Girişi
Trenin minibüse çarptığı kazada Suzan öldü, eşi yaşam savaşı veriyor - Son Dakika

Trenin minibüse çarptığı kazada Suzan öldü, eşi yaşam savaşı veriyor

05.09.2021 13:18
Trenin minibüse çarptığı kazada Suzan öldü, eşi yaşam savaşı veriyor, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte servis minibüsüne çarptığı kazada, tekstil fabrikasında birlikte çalışan Suzan Aksoy(37) hayatını kaybederken, eşi Halil Aksoy(44) ağır yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte servis minibüsüne çarptığı kazada, tekstil fabrikasında birlikte çalışan Suzan Aksoy(37) hayatını kaybederken, eşi Halil Aksoy(44) ağır yaralandı. 3 çocukları bulunan çiftin bu yılın başında İstanbul'dan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bir ev satın alarak yerleştikleri ve birlikte aynı fabrikada işe başladıkları ortaya çıktı.

Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde yük treni hemzemin geçitte, kapalı bariyerlerin arasından geçmeye çalışan Bilal Küllü'nün kullandığı 59 ADJ 755 plakalı fabrika servis minibüsüne çarptı. Kazada, Suzan Aksoy, Nebibe Korkmaz, Cangül Akın, Hülya Dinçkol, Yaşar Yüce ve Nusret Açıkgöz yaşamlarını yitirdi, minibüs sürücüsü Küllü'nün de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı.

YENİ BİR YAŞAM İÇİN GELDİLERİstanbul'dan bu ocak ayında yeni bir yaşam  kurmak için 3 çocuklarıyla birlikte Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine taşınan Aksoy çifti de kaza kurbanı oldu. Suzan-Halil Aksoy çifti, çocukları İlknur(19), İlker(17) ve Zeynep (12) ile birlikte akrabalarının bulunduğu Çorlu'da ev alıp yerleşti. İstanbul'da tekstil fabrikasında çalışan çift, yeni yaşam kurmak için geldikleri Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir tekstil fabrikasında iş bularak, birlikte çalışmaya başladı.Birlikte işe gidip, gelen çifti dün meydana gelen kaza ayırdı. Trenin çarptığı minibüste yan yana oturan çiftten Suzan, yaşamını yitirirken, eşi Halil Aksoy, ağır yaralandı. Halil Aksoy, Çerkezköy ilçesindeki özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı verirken, eşinin cenazesi yakınları tarafından alınarak, toprağa verilmek üzere Tokat'ın Almus ilçesine götürüldü.Halil Aksoy'un dayısının oğlu Cemal Çiçek, yeni bir yaşam kurmak için ocak ayında Çorlu'ya yerleşen ailenin kazada parçalandığını belirterek, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Minibüs sürücüsünün kazaya neden olduğunu söyleyen Çiçek, "Bir sürücü hatasından dolayı bizim canımız ve araçta bulunan hayatlarını kaybedenlerin yakınlarının canları  yandı. Neden? Bir hatadan dolayı. Orada bariyerler inmiş ve buna rağmen sürücü geçerek faciaya neden olmuştur. Çok büyük üzüntü yaşıyoruz" dedi.ÖLENLERİN CENAZELERİ MEMLEKETLERİNE GÖTÜRÜLDÜKazada ölen ve Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nda otopsileri tamamlananların cenazeleri yakınları tarafından alındı. Cangül Akın'ın cenazesi Adıyaman, Suzan Aksoy'un cenazesi Tokat, Yaşar Yüce'nin Kayseri, Nusret Açıkgöz'ün cenazesi de toprağa verilmek üzere Kayseri'ye götürüldü. Nebibe Korkmaz, Tekirdağ'ın Çorlu, Hülya Dinçkol da, Ergene ilçesinde toprağa verilecek.


Trenin minibüse çarptığı kazada Suzan öldü, eşi yaşam savaşı veriyor
Trenin minibüse çarptığı kazada Suzan öldü, eşi yaşam savaşı veriyor
Trenin minibüse çarptığı kazada Suzan öldü, eşi yaşam savaşı veriyor
Trenin minibüse çarptığı kazada Suzan öldü, eşi yaşam savaşı veriyor
Trenin minibüse çarptığı kazada Suzan öldü, eşi yaşam savaşı veriyor

Halil Aksoy, Suzan Aksoy, Tekirdağ, Çorlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trenin minibüse çarptığı kazada Suzan öldü, eşi yaşam savaşı veriyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı 15:24 Son dakika: Gine'de darbe girişimi! Askerler sokağa indi, şehir merkezine girişler kapatıldı Sarı-Lacivertli takımın yeni transferi konuştu! Max Meyer: Bana Fenerbahçe'nin büyüklüğünü Hasan Ali Kaldırım anlattı 15:21 Sarı-Lacivertli takımın yeni transferi konuştu! Max Meyer: Bana Fenerbahçe'nin büyüklüğünü Hasan Ali Kaldırım anlattı Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 38 yaralı 14:42 Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 12 ölü, 38 yaralı
Gündem olacak iddia! Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç sevgilisinden hamile kaldı 14:12 Gündem olacak iddia! Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç sevgilisinden hamile kaldı Geri dönüşüm tesisinde yangın! Alevler yan tesise de sıçradı, ekiplerin müdahalesi sürüyor 14:00 Geri dönüşüm tesisinde yangın! Alevler yan tesise de sıçradı, ekiplerin müdahalesi sürüyor Bu köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor! Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde 103 itfaiye eri yaşıyor 13:28 Bu köyde itfaiyeci olmayana kız verilmiyor! Çatalca'nın Binkılıç Köyü'nde 103 itfaiye eri yaşıyor
Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız 12:37 Bakan Varank'tan Akşener'e teknik tavsiye: Prompterlı kamera alırsanız kafanızı sürekli sola çevirmek zorunda kalmazsınız Erzurum'da bayıltan sınav! Genç öğrenciler fenalaşıp çimlere bayıldı 12:12 Erzurum'da bayıltan sınav! Genç öğrenciler fenalaşıp çimlere bayıldı

Son Dakika Haberleri
15:22 Kosova'da akılalmaz olay! 33 yaşındaki bir hastanın midesinden Nokia 3310 çıktı
15:21 Sarı-Lacivertli takımın yeni transferi konuştu! Max Meyer: Bana Fenerbahçe'nin büyüklüğünü Hasan Ali Kaldırım anlattı
15:19 Yardım maçında rezalet! Carragher'dan Türk TV yıldızı Kemal Çetinay'a acımasız tekme
14:29 Sarı-Lacivertliler'in yeni yengesinden beğeni toplayan hareket! Çubuklu forma giyip, profil fotoğrafı yaptı
14:09 Dünya yıldızlarını geride bıraktı! 2021'in en golcüsü Beşiktaşlı Cyle Larin oldu
14:07 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2015'ten bu yana 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi
13:58 Koronavirüsle mücadele için bir yeni adım! Milli Eğitim Bakanlığı, okullara destek olması amacıyla Kovid-19 Hattı kurdu
13:31 Antalya'lı gencin acı günü! Bankta ölen babasına son bakışı yürek parçaladı
13:03 Sarı-Kırmızılılar, Popescu ve Hagi'nin yönettiği Constanta'ya Florya'da mağlup oldu
12:40 Salah, Ronaldo'yu sollayacak gibi! Mısırlı yıldızın yeni maaşı rekor tutarda
Taliban'dan Almanya'ya mesaj: Sağlık, tarım ve eğitim alanlarında iş birliğine hazırız Taliban'dan Almanya'ya mesaj: Sağlık, tarım ve eğitim alanlarında iş birliğine hazırız         
15:26
Kosova'da akılalmaz olay! 33 yaşındaki bir hastanın midesinden Nokia 3310 çıktı Kosova'da akılalmaz olay! 33 yaşındaki bir hastanın midesinden Nokia 3310 çıktı         
15:23
Yardım maçında rezalet! Carragher'dan Türk TV yıldızı Kemal Çetinay'a acımasız tekme Yardım maçında rezalet! Carragher'dan Türk TV yıldızı Kemal Çetinay'a acımasız tekme         
15:19
Sarı-Lacivertliler'in yeni yengesinden beğeni toplayan hareket! Çubuklu forma giyip, profil fotoğrafı yaptı Sarı-Lacivertliler'in yeni yengesinden beğeni toplayan hareket! Çubuklu forma giyip, profil fotoğrafı yaptı         
14:29
Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2015'ten bu yana 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 2015'ten bu yana 18 bin 455 terörist etkisiz hale getirildi         
14:08
Antalya'lı gencin acı günü! Bankta ölen babasına son bakışı yürek parçaladı Antalya'lı gencin acı günü! Bankta ölen babasına son bakışı yürek parçaladı         
13:32
Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi Devlet Bahçeli'nin taklidini yapmasıyla gündem olmuştu! O komedyen Yunus Yuva'nın kanser hastası olduğu öğrenildi         
13:26
Yolcu otobüsünde kavga eden gençler ortalığı birbirine kattı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu Yolcu otobüsünde kavga eden gençler ortalığı birbirine kattı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu         
12:17
6 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrasında makinistten tepki toplayan yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım 6 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası sonrasında makinistten tepki toplayan yorum: Bendeki leş sayısı 16, 6 tane daha lazım         
11:44
Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi Milyoner'de ilginç anlar! Kenan çareyi "Hepimizin gözü önünde oldu" diyerek buldu         
11:41
Hatay'da vatandaşlar, uyarılara rağmen Suriye'den sızan petrol sızıntısının içinde yüzmeye devam etti Hatay'da vatandaşlar, uyarılara rağmen Suriye'den sızan petrol sızıntısının içinde yüzmeye devam etti         
11:34
MasterChef Didem'in yarışmadaki halinden eser kalmadı! Şimdi de bir başka güzel MasterChef Didem'in yarışmadaki halinden eser kalmadı! Şimdi de bir başka güzel         
10:47
Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak         
09:49
Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası gündem olacak paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler Ebrar Karakurt'tan bronz madalya sonrası gündem olacak paylaşım: Ağlayarak günlüklerine yazabilirler         
09:45
Hande Yener dediğini yaptı! Hande Yener dediğini yaptı! "Daha açık giyeceğim" lafından sonra sütyenle sahne aldı         
09:22
Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti Evli şirket müdürü, garajda hapsettiği genç kızın ellerini kelepçeleyerek defalarca tecavüz etti         
18:58
Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı Yüksek gıda fiyatları ve elektrik faturaları AK Parti MKYK'sında masaya yatırıldı: Mutlaka adımlar atılmalı         
14:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2021 15:30:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trenin minibüse çarptığı kazada Suzan öldü, eşi yaşam savaşı veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement