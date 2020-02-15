Trenin önüne atlayarak intihar etti - Son Dakika
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Trenin önüne atlayarak intihar etti

6 saat önce

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 24 yaşındaki İ.A., banliyö treninin önüne atlayarak yaşamına son verdi.

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İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 24 yaşındaki İ.A., banliyö treninin önüne atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında, Karşıyaka İZBAN Durağı'nda meydana geldi. İsminin İ.A. olduğu öğrenilen kişi, durakta beklediği sırada, henüz bilinmeyen bir nedenle kendisini trenin önüne attı. Görgü tanıkları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin, yaptıkları kontrolde İ.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledikleri olay yerinde polis ekipleri de incelemelerde bulunarak, soruşturma başlattı. İ.A.'nın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay nedeniyle İZBAN seferlerinde aksamalar yaşanırken, polisin başlattığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Karşıyaka, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 06:38 Kaynak: DHA
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