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Trenin önüne atlayıp yaşamına son verdi

24 dakika önce

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA - MARMARAY hattı Yeşilköy Tren İstasyonu'nda koşarak trenin önüne atlayan Sinan Ö.(43), feci şekilde hayatını kaybetti.

Trenin önüne atlayıp yaşamına son verdi, System.String[]

Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA - MARMARAY hattı Yeşilköy Tren İstasyonu'nda koşarak trenin önüne atlayan Sinan Ö.(43), feci şekilde hayatını kaybetti.
Bakırköy, Marmaray hattı Yeşilköy İstasyonu'nda gece saat 23.30 sıralarında isminin Sinan Ö. olduğu öğrenilen kişi koşarak trenin önüne atladı. Tren istasyonundaki görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Sinan Ö.'nün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonucu Sinan Ö.'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polis, intihar olayıyla ilgili inceleme başlattı. 


Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 08:27 Kaynak: DHA
Yeşilköy, Marmaray, DHA, Güncel
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