Trenin Önüne Kendini Böyle Attı
28 dakika önce
Bursa'da bir kişi hareket halindeki trenin önüne atlayarak hayatını kaybetti.
Bursa
'da bir kişi hareket halindeki trenin önüne atlayarak hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay, saat 15.10 sıralarında Organize Sanayi Metro istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 37 yaşındaki Hüseyin Can
G. Emek'ten Arabayatağı yönüne hareket eden ve istasyona yanaşacak olan trenin önüne kendini attı. Trenin altında kalan ve sağ bacağı kopan adam ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ve itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu trenin altından çıkarılan Hüseyin Can G. hemen yakındaki özel bir hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Cumhuriyet Savcılığı
olayla ilgili soruşturma başlattı.
(Hakan Gönül-Zafer Peker/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:51 Kaynak: İHA
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