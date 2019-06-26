Son Dakika Haberleri: Trenin raylarda yürürken çaptığı kişi ağır yaralandı
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Trenin raylarda yürürken çaptığı kişi ağır yaralandı

1 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde demiryolu üzerinde yürüyen Serkan Çelik (30), yolcu treninin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Trenin raylarda yürürken çaptığı kişi ağır yaralandı, System.String[]
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde demiryolu üzerinde yürüyen Serkan Çelik (30), yolcu treninin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Olay, Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'ndeki hemzemin geçide 600 metre mesafede meydana geldi. İstanbul-Kapıkule seferini yapan yolcu treninin makinisti Kızılpınar bölgesine yaklaştığında rayların üzerinde bir kişinin yürüdüğünü gördü. Makinist siren çalarak kaçması için kişiyi uyarmaya çalışırken, bir yandan da treni durdurmak için çaba harcadı. Ancak çabalar yetersiz kalınca, tren hızla rayların üzerinden çekilmeyen Serkan Çelik'e çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, kazanının olduğu bölgeye ambulansla giremeyince rayların üzerinde sedye ile koşarak yaralıya ulaştı. Durumu ağır olan Çelik sedye ile trene bindirilirken, tren geri geri gelerek yaralıyı hemzemin geçitte bekleyen ambulansa taşıdı. Çelik, Çerkzeköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Makinist ise ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezi'ne götürüldü. Trende bekleyen yolcular yaşananları endişe içinde izlerken, tren bir saatlik rötarın ardından tren seferine devam etti.


- Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:01 Kaynak: DHA
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