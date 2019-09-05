Son Dakika Haberleri: Trenle çarpışan kamyonun şoförü hayatını kaybetti
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Trenle çarpışan kamyonun şoförü hayatını kaybetti

2 saat önce

Japonya'da demiryolu geçidinde trenle çarpışan kamyonun 67 yaşındaki şoförü hayatını kaybetti.

Trenle çarpışan kamyonun şoförü hayatını kaybetti, System.String[]

Japonya'da demiryolu geçidinde trenle çarpışan kamyonun 67 yaşındaki şoförü hayatını kaybetti.


Kaza, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun yakınlarındaki Yokohama'da yerel saatle 11.40'ta meydana geldi. Bir kamyon, demiryolu geçidinde trenle çarpıştı. Kazanın ardından kamyon alev alırken, trenin vagonlarında da ciddi hasar meydana geldi. Kazada 67 yaşındaki kamyon şoförünün hayatını kaybettiği, yaralı sayısının 34'e yükseldiği açıklandı.


Kazanın ardından Keikyu Kawasaki ve Kamiooka istasyonları arasındaki tren seferleri durduruldu. - TOKYO

Japonya, Tokyo, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:17 Kaynak: İHA
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