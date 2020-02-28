Trenle gelen mülteciler, 'Avrupa' diye slogan atarak gardan çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trenle gelen mülteciler, 'Avrupa' diye slogan atarak gardan çıktı - Son Dakika

Trenle gelen mülteciler, 'Avrupa' diye slogan atarak gardan çıktı

6 saat önce

Türkiye'nin mültecilerin AB'ye geçişlerini durdurmama kararı almasının ardından sınır bölgelerinde hareketlenme yaşadı.

Trenle gelen mülteciler, 'Avrupa' diye slogan atarak gardan çıktı, System.String[]

Türkiye'nin mültecilerin AB'ye geçişlerini durdurmama kararı almasının ardından sınır bölgelerinde hareketlenme yaşadı. Avrupa'ya gitmek isteyen ve aralarında Suriyelilerin de olduğu yaklaşık 200 kişilik grup trenle İstanbul'dan Edirne'ye geldi. Trenlerden koşarak inen mülteciler, 'Avrupa' diyerek sloganlar attı.


Türkiye mültecilerin kara ya da deniz yoluyla AB'ye geçişlerini durdurmama kararı aldığını duyurmasının ardından Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler sınır kapılarına akın etti. Yunanistan'ın mültecileri almaması üzerine ise sınırları kaçak yollarla geçen mülteciler tampon bölgede beklemeye başladı. Başta İstanbul olmak üzere birçok şehirden mülteciler farklı ulaşım araçları ile Edirne'ye doğru yola çıktı. Akşam saatlerinde yaklaşık 200 kişilik mülteci grubu tren ile İstanbul'dan Edirne'ye geldi. Tren kapılarının açılmasının ardından koşarak gardan çıkan mülteciler, 'Avrupa' diye sloganları attı. - EDİRNE

Avrupa Birliği, İstanbul, Edirne, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:12 Kaynak: İHA
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