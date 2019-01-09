Son Dakika Haberleri: Trenle Peronun Arasına Sıkışan Kişi Öldü

Trenle Peronun Arasına Sıkışan Kişi Öldü

1 saat önce

Kırıkkale'de trene binmeye çalışırken trenle peronun arasında kalan kişi hayatını kaybetti.

Trenle Peronun Arasına Sıkışan Kişi Öldü, System.String[]
Kırıkkale'de trene binmeye çalışırken trenle peronun arasında kalan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, A.E. (33) Ankara'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi'ne binmek için Çerikli Beldesi'nde bulunan istasyona geldi.

Hareket eden trene binmek isteyen A.E, tren ile peron arasında sıkışarak, ağır yaralandı.

Tren, bu sırada çevredekilerin uyarısıyla durdu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği A.E. kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:42 Kaynak: AA

Kars, Ankara, Doğu Ekspresi, Kırıkkale, Güncel
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