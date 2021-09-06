Trenlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğu başladı - Son Dakika

- Trenlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluluğu başladı

Şartları uymayanlar tren garının kapısından geri döndü

EDİRNE - Korona virüs salgınıyla mücadelede kapsamında hayata geçirilen yeni tedbirler uygulanmaya başladı. Toplu ulaşım araçlarına getirilen PCR testi zorunluluğu sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da harekete geçti.

Bu kapsamda yolculuk için Edirne Tren Garı'na gelen vatandaşların ilk olarak HES kodu sorgulaması ardından ise aşı kartı sorgulaması yapıldı. 6 Eylül 2021 Pazartesi itibari ile aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirilecek şehirlerarası seyahatler için negatif sonuçlu PCR testi gösterilmesinin zorunlu olacağı açıklanmıştı. Uygulamanın başlamasıyla birlikte hazırlıksız yakalananlar geri dönmek zorunda kaldı.

Trenlerde yeni tedbirler uygulanmaya başladı

Sabahın erken saatlerinden itibaren yolculuk için Edirne'deki tren garına giden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına göre sıraya girerek HES kodu sorgulaması yaptırdı. Salgın tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlayan yeni tedbirler doğrultusunda güvenlik görevlileri tarafından yolculuk öncesi vatandaşlardan kişilerin aşılı geçirilmiş hastalık (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testini göstermeleri istendi.

Şartları tutan yolcular içeriye alınırken, uygulamadan habersiz olan bazı vatandaşlar ise gara alınmadı.

Uygulama vatandaşları memnun etti

Geç kalmamak için sabahın erken saatlerinden itibaren tren garına geldiğini söyleyen Üniversite öğrencisi Murat Gümüşer, 2. doz aşı zamanı gelmediği ve PCR testi olmadığı için geri dönmek zorunda kaldığını ifade etti. Salgınla mücadelede aşının büyük rolü olduğunu aktaran Gümüşer, herkese aşı olma tavsiyesinde bulundu.

Yolculuk için gara gelen Mustafa Çırakoğlu, uygulamanın doğru olduğunu ve bu durumun aşılamaya daha fazla katkı sağlayacağını belirtti. Aşı olanlar için risk azaldığını aktaran Çırakoğlu, aşılamaya ilginin artmasıyla bulaşma riskinin de azalacağına değindi.

Gar ve İstasyon girişlerinde HES Kodu kontrolü devam edecek.