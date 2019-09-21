'Trenlerin kralı, kralların treni': Adı İstanbul ile anılan ünlü Şark Ekspresi
23 dakika önce
Lüks tren yolculuğunun sembol ismi Şark Ekspresi bugün seferlerini yapmasa da bu tarihin bir çok önemli anına tanıklık etmiş ve bir çok önemli ismini tanımış tren Avrupa'nın çeşitli noktalarında gezici bir müze gibi sergileniyor.
Lüks tren yolculuğunun sembol ismi Şark Ekspresi bugün seferlerini yapmasa da bu tarihin bir çok önemli anına tanıklık etmiş ve bir çok önemli ismini tanımış tren Avrupa'nın çeşitli noktalarında gezici bir müze gibi sergileniyor
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:39
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