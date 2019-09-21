Son Dakika Haberleri: 'Trenlerin kralı, kralların treni': Adı İstanbul ile anılan ünlü Şark Ekspresi
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'Trenlerin kralı, kralların treni': Adı İstanbul ile anılan ünlü Şark Ekspresi

23 dakika önce

Lüks tren yolculuğunun sembol ismi Şark Ekspresi bugün seferlerini yapmasa da bu tarihin bir çok önemli anına tanıklık etmiş ve bir çok önemli ismini tanımış tren Avrupa'nın çeşitli noktalarında gezici bir müze gibi sergileniyor.

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Lüks tren yolculuğunun sembol ismi Şark Ekspresi bugün seferlerini yapmasa da bu tarihin bir çok önemli anına tanıklık etmiş ve bir çok önemli ismini tanımış tren Avrupa'nın çeşitli noktalarında gezici bir müze gibi sergileniyor

'Trenlerin kralı, kralların treni': Adı İstanbul ile anılan ünlü Şark Ekspresi

Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:39 
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