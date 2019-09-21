'Trenlerin kralı, kralların treni': Adı İstanbul ile anılan ünlü Şark Ekspresi
1 saat önce
Lüks tren yolculuğunun sembol ismi Şark Ekspresi bugün seferlerini yapmasa da bu tarihin bir çok önemli anına tanıklık etmiş ve bir çok önemli ismini tanımış tren Avrupa'nın çeşitli noktalarında gezici bir müze gibi sergileniyor
Lüks tren yolculuğunun sembol ismi Şark Ekspresi bugün seferlerini yapmasa da bu tarihin bir çok önemli anına tanıklık etmiş ve birçok önemli ismini tanımış tren Avrupa'nın çeşitli noktalarında gezici bir müze gibi sergileniyor.
Şark Ekspresi'nin son durağı Avrupa Kültürel Miras Günleri kapmasında Fransa'nın Lyon şehri oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:45
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