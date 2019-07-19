Son Dakika Haberleri: Trent Alexander-Arnold bir Kriketçi miydi?
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Trent Alexander-Arnold bir Kriketçi miydi?

1 saat önce

Trent Alexander-Arnold, Alex Oxlade-Chamberlain'ı iyi bir kriket oyuncusu olduğuna ikna etmeye çalışıyor.

Trent Alexander-Arnold, Alex Oxlade-Chamberlain'ı iyi bir kriket oyuncusu olduğuna ikna etmeye çalışıyor.
Trent Alexander-Arnold bir Kriketçi miydi?
Alex Oxlade Chamberlain, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:05 
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