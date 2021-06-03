Trent Alexander-Arnold, İngiltere'nin EURO 2020 kadrosundan çıkarıldı

22 yaşındaki futbolcunun 4 ila 6 hafta boyunca sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Uyluk sakatlığı geçiren Arnold, böylece EURO 2020'de forma giyemeyecek. Çekya, Hırvatistan ve İskoçya ile aynı grupta yer alan İngiltere, turnuvadaki ilk maçını 13 Haziran'da Hırvatistan ile oynayacak.

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