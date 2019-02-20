Trent Xwb Motorları 3 Milyon Uçuş Saatine Ulaştı

Bu önemli eşik, motorun Katar'ın Doha şehrinden Almanya'nın Frankfurt şehrine ilk yolcu uçuşunu gerçekleştirdiği 15 Ocak 2015 tarihli Qatar Airways uçuşundan dört sene sonra aşıldı.

Trent ailesinin en büyük motoru olan Trent XWB, Airbus A350 XWB tipi uçaklarda kullanılıyor. Ayrıca bugün gökyüzündeki en verimli büyük uçak motoru olma özelliğini taşıyor. Trent XWB ilk uçuşundan bu yana 1,5 milyar milden fazla yol kat etti. Bu mesafe, sekiz kez güneşe seyahat edip dünyaya geri dönmeye eş değer bir mesafe. . Trent XWB, 450'den fazla rotada dünya çapında 99 şehri birbirine bağlıyor. Hizmete girdiği günden bu yana tarifeli kalkış saatinde %99,9 oranla kalkışa hazır bulunarak kusursuz bir güvenilirlik sunuyor.

Trent XWB dünyanın en kısa sürede en çok satılan geniş gövdeli uçak motoru olma özelliğini taşıyor. Son bir milyon uçuş saatine sadece altı ayda ulaşan program, hızını artırmaya devam ediyor. İlk yolcu uçuşundan bugüne geçen dört yılda 460'tan fazla Trent XWB hizmete girmiş durumda. Bu değerin üç katı kadar motor için 48 müşterinin sipariş vermiş olması hem talebin güçlü bir şekilde devam ettiğine hem de motorun popülerliğinin giderek arttığına ve güvenilirliğinin kanıtlandığına işaret ediyor.

Bunları biliyor muydunuz?

•Trent XWB, dünyanın en uzun mesafeli tarifeli uçuşu olan 15.345 km'lik Changi, Singapur - Newark, ABD uçuşunda kullanılan motor.

•Lider Trent XWB motoru 10 milyon milden fazla yol kat etti.

•Kalkışta, motorun yüksek basınçlı türbin kanatlarından her biri yaklaşık 900 beygir gücü civarında güç üretiyor ve bu güç, Formula 1 araçlarının ürettiği güce yakın.

•Rolls-Royce her gün bir adet Trent XWB teslimatı yapıyor.

•Trent ailesinin satışları her geçen gün artıyor.

•Rolls-Royce, açık ara pazar lideri olan ve Airbus A330 tipi uçaklarda tercih edilen motor olan Trent 700'ün 2.000'inci teslimatını kısa süre önce yaptı.

•Trent ailesinin yedinci ve en yeni üyesi olan Trent 7000, Airbus A330neo'nun hizmete girmesiyle önemli bir eşiğe daha ulaştı.

Rolls-Royce'un Pazarlama ve Sivil Havacılıktan Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Richard Goodhead konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Trent ailesi gücünü, güvenilirliğini ve çok yönlülüğünü göstermeye devam ediyor. Yedi üyesi bulunan Trent ailesi, bugün önemli bir eşiği daha aşmış bulunuyor. Ailenin en güçlü üyelerinden Trent XWB üç milyon motor uçuş saatine ulaştı. Trent'in gücü kendini bariz bir şekilde gösteriyor. Trent motor ailesi, yolcu uçuşlarında dünya çapında toplam 125 milyon uçuş saatinden fazla uçuşa olanak tanıdı."