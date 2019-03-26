Son Dakika Haberleri: Trentino Itas Kupasını Aldı

Trentino Itas Kupasını Aldı

53 dakika önce

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Erkekler Kupası'nın finalinde Galatasaray'a üstünlük sağlayarak şampiyon olan İtalyan ekibi Trentino Itas, kupasını aldı.

Trentino Itas Kupasını Aldı, System.String[]
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Erkekler Kupası'nın finalinde Galatasaray'a üstünlük sağlayarak şampiyon olan İtalyan ekibi Trentino Itas, kupasını aldı.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan ve İtalyan ekibinin 3-2 üstünlüğüyle biten finalin rövanş maçının ardından düzenlenen ödül töreninde, önce Galatasaraylı oyunculara madalyaları verildi.

Sarı-kırmızılı oyuncular ile teknik ekibe madalyalarını, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.

Madalyalarını Mehmet Akif Üstündağ ve Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın elinden alan Trentino Itas'ın oyuncularına kupalarını, CEV Asbaşkanı Hanno Pevkur takdim etti.

Müsabakanın en değerli oyuncusu Trentino Itas'tan Uros Kovacevic oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:27 Kaynak: AA

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