TREPAŞ'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel TREPAŞ'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika

TREPAŞ'da koronavirüs önlemleri

7 saat önce

Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ), abonelerinin faturalarını internet bankacılığı ile online olarak ödemeleri, mesken abonelerinin abonelik ve abonelik iptal işlemlerini e-devlet kapısı üzerinden yapmaları gerektiğini bildirdi.

TREPAŞ'da koronavirüs önlemleri, System.String[]

Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ), abonelerinin faturalarını internet bankacılığı ile online olarak ödemeleri, mesken abonelerinin abonelik ve abonelik iptal işlemlerini e-devlet kapısı üzerinden yapmaları gerektiğini bildirdi.

TREPAŞ'dan yapılan açıklamaya göre, gerek çalışanların gerekse iş ve işlemleri sebebiyle müşteri hizmetleri merkezlerini ziyaret eden müşterilerin güvenliği için önleyici tedbirler arttırıldı.

Bu kapsamda, genel müdürlük ve bağlı tüm müşteri hizmetleri merkezleri için genel temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri periyodik olarak yapılıyor.

Bunun yanında, virüsten korunmayla ilgili bilgilendirici afişler tüm iş yerlerine asıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sensörlü sıvı sabunluk ve dezenfektan cihazları alımı yapılarak tüm lokasyonlarda montaj işlemleri gerçekleştirildi. Genel Müdürlük personel servisleri ve şirket araçları belirli periyotlar ile dezenfeksiyon işlemleri yapılıyor. TREPAŞ bünyesinde çalışan personellere, gerekli alt yapı hazırlanarak dönüşümlü çalışma yolu ile evden çalışma yöntemine geçildi.

Koronavirüsüyle ilgili ilk vakadan itibaren Sağlık Bakanlığı yayınları çalışanlarla ve sosyal medya aracılığıyla müşterilerle paylaşıldı.

Yine, işlemlerini yapmak için gelen müşteriler, müşteri hizmetleri merkezimiz dışındaki alanda tutularak, görevlilerimizce tek tek içeriye alınıyor. Müşteri ve personelin temassız ateş ölçerler ile ateşleri ölçülerek içeri girmeleri sağlanıyor. Bu süreçte müşterilerin, faturalarını internet bankacılığı ile online olarak ödemeleri, mesken abonelerinin abonelik ve abonelik iptal işlemlerini e-devlet kapısı üzerinden yapmaları önerildi."

Trakya Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:44 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir
Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı Son dakika: Kadir Şeker hakkında 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı         
11:46
Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı Avusturya'da koronavirüsten hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kadının cenazesinde dikkat çeken detay! Siyah naylonla kaplandı         
10:49
Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak         
10:34
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi         
23:47
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi Hollandalı Bakan Bruno Bruins, koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi         
23:28
2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi         
23:14
La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı La Casa de Papel'de müfettiş Raquel'i canlandıran Itziar Ituno koronavirüse yakalandı         
23:03
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı         
22:30
15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti 15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti         
21:40
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi         
20:24
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak         
20:09
Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı         
19:41
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz         
19:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 16:56:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TREPAŞ'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]