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TREPAŞ'tan "kademeli tarife" açıklaması - Son Dakika

TREPAŞ'tan "kademeli tarife" açıklaması

20.01.2022 09:57
TREPAŞ'tan "kademeli tarife" açıklaması

Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ), 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan kurul kararı ile belirlenen kademeli tarife uygulamasına geçilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ), 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan kurul kararı ile belirlenen kademeli tarife uygulamasına geçilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, kademeli tarifenin, bir tüketicinin günlük 5 kWh'e (dahil) kadar ki tüketimine ayrı (düşük kademe fiyatı), günlük 5 kWh'in üzerindeki tüketimine ayrı (yüksek kademe fiyatı) tarife uygulaması olduğu belirtildi.

Kademeli tarifenin 1 Ocak 2022'den itibaren uygulanmaya başlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kademeli tarife, Dağıtım Şebekesine Alçak Gerilim (AG) seviyesinden bağlı olan sadece mesken tüketici grubundaki tüketicilere uygulanacaktır. Kademeli tarife birim fiyatları, EPDK tarafından ulusal tarife tablosunda belirlenerek resmi internet sitesinde yayımlanmaktadır. Tüketim ve faturalama dönemi içerisinde farklı iki tarife dönemi varsa (Aralık-2021 ile Ocak-2022 gibi) tüketimler mevzuat gereği kıst hesabı yapılarak EPDK tarafından açıklanan ilgili dönemlere ait birim fiyatlar ile hesaplanıp faturalandırılacaktır. Tüm tüketimin yeni açıklanan fiyatlar ile faturalandırılması söz konusu değildir."

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Trakya Bölgesi, Ocak, Kwh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: TREPAŞ'tan "kademeli tarife" açıklaması - Son Dakika
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