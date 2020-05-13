TREPAŞ tüketicinin her zaman yanında - Son Dakika

Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş. (TREPAŞ), Covid-19 virüs salgınından zarar gören esnafa destek olmak için Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da faaliyet gösteren esnafları, indirimli elektrik fırsatlarından yararlanmaya çağırıyor.



TREPAŞ'tan yapılan açıklamada; dünya ve ülkemizin de geçtiği zor günlerde, ticarethane ve sanayi müşterilerine destek olmak amacıyla, aktif elektrik birim fiyatlarının, mevcut ulusal tarifenin altına çekildiği ve 12 ay boyunca sabitlendiği bildirildi.



İndirim fırsatlarından yararlanmak isteyen müşterilerin, www.trepas.com.tr internet sitesinden, 444 88 35 No'lu Çağrı Merkezini arayarak veya en yakın Müşteri Hizmetleri Merkezlerinden TREPAŞ'a ulaşabileceği ifade edildi.



Açıklamada ayrıca, elektrik faturasının yüksek olduğu yönünde itirazı olan tüketicilerin, internet sitesinden, çağrı merkezinden veya en yakın Müşteri Hizmetleri Merkezlerine müracaatta bulunarak itiraz etmeleri halinde, yapılan bu itirazların süratle sonuçlandırılarak düzeltme işlemlerinin yapılacağı belirtildi.



TREPAŞ, hizmet odaklı anlayışı ve gerçekleştirdiği kolaylaştırıcı faaliyetlerle her zaman tüketicinin yanında olduğu mesajını verdi. - TEKİRDAĞ