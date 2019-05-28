Son Dakika Haberleri: Tretuvar çalışmaları Mahmudiye Mahallesinde sürüyor
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Tretuvar çalışmaları Mahmudiye Mahallesinde sürüyor

1 saat önce

İnegöl Belediyesi, yaşanabilir bir şehir oluşturmak adına sürdürdüğü hizmet seferberliği kapsamında Mahmudiye Mahallesinde çıkmaz sokakların açılmasıyla birlikte tretuvar ve kaldırım çalışmalarına da hız verdi.

Tretuvar çalışmaları Mahmudiye Mahallesinde sürüyor, System.String[]

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün 13.00'da beraberindeki Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger ve AK Partili yöneticilerle birlikte Mahmudiye Mahallesi Suyolu Caddesi üzerinde bulunan 3. Çıkmaz Sokakta devam eden tretuvar ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi. Taban, bölgede açılan yeni sokaklar ve düzenlemeler hakkında da bilgilendirmelerde bulundu.

EKSİK OLAN NE VARSA GİDERMEK ADINA ÇALIŞIYORUZ

İnceleme sonrası bir açıklama yapan Başkan Taban, "Bugün güzel bir çalışma için Mahmudiye Mahallemizdeyiz. 3. Çıkmaz sokakta yaptığımız çalışmaları yerinde incelemek üzere muhtarımızla, çalışma arkadaşlarımızla beraber yerinde görelim istedik. Vatandaşın yaşadığı tüm alanlarda eksik olan ve ihtiyaç olan her ne varsa bunları gidermek adına planlamalar, beraberinde de attığımız adımlar var. Bu bölgede de geçmişte çıkmaz olan sokakların açılarak çıkar hale getirilmesi ve beraberinde at yapı, kaldırım, tretuvar gibi ihtiyaçlarının da yerindeki uygunluğuna göre giderilmesi için bazı çalışmalar yapıyoruz" dedi.

SAĞLIKLI ALT YAPI VE ÜST YAPIYI OLUŞTURMAK ZORUNDAYIZ

Vatandaşa yapılan hizmetin en önemli hizmet olduğuna dikkat çeken Taban, "Nihayetinde burada her kim yaşıyorsa, ikamet ediyorsa bunlar hem onlar için hem de diğer yakın bölgede yaşayan herkes için ihtiyaç olan konular. Dolayısıyla biz bu eksiklerimizi biran önce gidermek istiyoruz. Bunlarla ilgili de Fen İşleri Dairemiz, Park Bahçeler Müdürlüğümüz gibi birimlerimizle bu problemlerimizi ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Tabi sağlıklı bir gelecek için sağlıklı alt yapı ve üst yapıyı oluşturmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Bölge v yapılan çalışma hakkında da konuşan Alper Taban, "Burayla ilgili de bilgi vermek gerekirse; Mahmudiye Mahallesi 3. Çıkmaz Sokakta terk işlemlerinin yapılmasıyla beraber Yağcı Ahmet Sokağa bir bağlantı yapılmış oldu. Yine BUSKİ marifetiyle burada menfez ve altyapıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Burada zemin kötü olduğu için bir zemin değişikliği yapılarak üzerine de beton atılarak beraberinde de yaklaşık 1150 m2'lik parke taşı uygulamasıyla sağlıklı bir yapıya döndürülmüş olacak. Yolun aşağı kısmında yine ağaçlarla bina arasında kalan kısımda da otopark oluşturuyoruz. Sokağın girişinde bir çıkıntı bina da var. O binanın kaldırılmasıyla caddemizin de genişlemesini sağlamış olacağız. Bu süreçle tamamlandıkça gerçekleşiyor. Bir yandan yolları genişletmek öncelikli amacımız. Trafiği akıcı hale getirmek gibi bir sorumluluğumuz var. Sağlıklı bir yaşam döngüsü için bunlar bizim önemli eksiklerimiz. İnşallah bunları en hızlı şekilde gidermek üzere adımlarımızı atacağız" açıklamalarında bulundu.

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:22 Kaynak: Bültenler
Alper Taban, Mahmudiye, Güncel
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