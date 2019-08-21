Treyler sektörü 1 aylık satışı, 6 ayda zor yaptı!

Kriz öncesi iç pazarda yıllık 25 bin adetlik satış yapan treylerciler,bu rakamın yılsonunda 7 bine inmesinden endişe ediyor.

Kriz öncesi iç pazarda yıllık 25 bin adetlik satış yapan treylerciler,bu rakamın yılsonunda 7 bine inmesinden endişe ediyor. TREDER Başkanı Yalçın Şentürk, "Geçmiş yıllarda 1 ayda yaptığımız satışı, bu yıl 6 ayda zor yaptık" dedi. Sektör, hükümetten acilen 'hurda teşviki' istiyor.

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