Son Dakika Haberleri: Treyler sektörü 1 aylık satışı, 6 ayda zor yaptı!
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Treyler sektörü 1 aylık satışı, 6 ayda zor yaptı!

10 dakika önce

Kriz öncesi iç pazarda yıllık 25 bin adetlik satış yapan treylerciler,bu rakamın yılsonunda 7 bine inmesinden endişe ediyor.

Treyler sektörü 1 aylık satışı, 6 ayda zor yaptı!, System.String[]
Kriz öncesi iç pazarda yıllık 25 bin adetlik satış yapan treylerciler,bu rakamın yılsonunda 7 bine inmesinden endişe ediyor. TREDER Başkanı Yalçın Şentürk, "Geçmiş yıllarda 1 ayda yaptığımız satışı, bu yıl 6 ayda zor yaptık" dedi. Sektör, hükümetten acilen 'hurda teşviki' istiyor.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:14 
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